Дефицит продуктов в Запорожье может стать более заметным, поскольку внутренний спрос превышает возможности украинских производителей.

Дефицит продуктов в Запорожье может сказаться на доступности гречки, ведь украинский рынок уже испытывает недостаток этой крупы из-за сокращения производства, сообщает Politeka.

В последние годы ситуация существенно изменилась. Если в 2023 году средняя стоимость килограмма гречихи составляла около 27 гривен, то весной 2026 она превысила 75 гривен. В некоторых торговых сетях ценники превышают 90 гривен.

Главной причиной стало резкое сокращение площадей под посевами. После рекордного урожая 2023 года аграрии начали активнее переходить на культуры с более высокой доходностью. Уже к 2025 году засеянная территория уменьшилась более чем вдвое, что привело к существенному падению валового сбора.

Специалисты отмечают, что Дефицит продуктов в Запорожье может стать более заметным, поскольку внутренний спрос превышает возможности украинских производителей. Ежегодно стране необходимо около 100–110 тысяч тонн гречки, в то время как фактический урожай оказался значительно меньше.

Дополнительное давление создает практически полное отсутствие переходных запасов. На фоне стабильного спроса предложение сокращается, что продолжает поддерживать высокий уровень цен.

Аналитик аграрного рынка Денис Рыбчинский объясняет, что многие хозяйства отказываются от выращивания гречихи в пользу кукурузы. Эта культура обеспечивает значительно более высокую урожайность, имеет стабильный спрос и более широкие возможности для экспорта.

Отрицательно сказались и погодные условия. В прошлом сезоне урожайность снизилась, а вместе с сокращением посевов это привело к существенному уменьшению общего объема производства.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время резкого удешевления гречки ожидать не стоит. Если площади под культурой не увеличатся, рынок будет и дальше испытывать недостаток продукции, а высокие цены могут сохраняться даже после поступления нового урожая.

Источник: AgroReview .

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