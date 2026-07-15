Дефіцит продуктів у Запоріжжі може позначитися на доступності гречки, адже український ринок уже відчуває нестачу цієї крупи через скорочення виробництва, повідомляє Politeka.

За останні роки ситуація суттєво змінилася. Якщо у 2023 році середня вартість кілограма гречки становила близько 27 гривень, то навесні 2026-го вона перевищила 75 гривень. У деяких торговельних мережах цінники вже перевищують 90 гривень.

Головною причиною стало різке скорочення площ під посівами. Після рекордного врожаю 2023 року аграрії почали активніше переходити на культури з вищою прибутковістю. Уже до 2025-го засіяна територія зменшилася більш ніж удвічі, що призвело до істотного падіння валового збору.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати помітнішим, оскільки внутрішній попит перевищує можливості українських виробників. Щороку країні необхідно близько 100–110 тисяч тонн гречки, тоді як фактичний урожай виявився значно меншим.

Додатковий тиск створює майже повна відсутність перехідних запасів. На тлі стабільного попиту пропозиція скорочується, що продовжує підтримувати високий рівень цін.

Аналітик аграрного ринку Денис Рибчинський пояснює, що багато господарств відмовляються від вирощування гречки на користь кукурудзи. Ця культура забезпечує значно вищу врожайність, має стабільний попит і ширші можливості для експорту.

Негативно позначилися й погодні умови. Минулого сезону врожайність знизилася, а разом зі скороченням посівів це призвело до істотного зменшення загального обсягу виробництва.

Експерти прогнозують, що найближчим часом різкого здешевлення гречки очікувати не варто. Якщо площі під культурою не збільшаться, ринок і надалі відчуватиме нестачу продукції, а високі ціни можуть зберігатися навіть після надходження нового врожаю.

Джерело: AgroReview.

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