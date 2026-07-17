Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила еще одну возможность для пассажиров, передаёт издание Politeka.

В городе запустили 30-дневный проездной на транспортной карте «Галка». Пока сервис работает в тестовом режиме.

Новый формат рассчитан прежде всего на людей, регулярно пользующихся коммунальным транспортом. После одноразовой оплаты владелец карты может без ограничений совершать поездки в течение следующих 30 дней.

В городском совете объяснили, что решение было принято после многочисленных обращений жителей, которые искали способ уменьшить расходы после обновления тарифов. Именно поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным проездным.

По расчетам, если одна поездка стоит 15 гривен, приобретение такого пакета оправдывает себя уже после 50-ти использований транспорта. В дальнейшем пассажир может использовать автобусы и троллейбусы без дополнительных затрат до истечения срока действия.

В горсовете также ожидают, что нововведение будет способствовать увеличению количества безналичных оплат, сокращению времени посадки, уменьшению оборота наличных и улучшению анализа пассажиропотока для дальнейшего усовершенствования маршрутной сети.

Тестовый период позволит проверить работу сервиса на практике, собрать отзывы пользователей и при необходимости внести необходимые изменения перед полноценным запуском.

Кроме того, в Ивано-Франковской области сообщалось о подорожании проезда.

Соответствующее решение было принято 1 июля. Документ предусматривает установление максимальной цены на уровне 25 гривен для маршрутов общего пользования, работающих в обычном режиме.

После пересмотра тарифа пассажиры платят на 10 гривен больше, чем раньше. Обновленные расценки начнут действовать уже в ближайшие дни.

Источник: pravda

Последние новости Украины: Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ивано-Франковске: какая теперь стоимость билета.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске: что изменилось для жителей.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров во Львовской области: сколько денег будет предоставлено дополнительно.