Дефицит продуктов в Запорожье может стать одним из факторов, который отразится на местном рынке продовольствия.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать одним из последствий неблагоприятных погодных условий, если продолжительная жара негативно отразится на урожае кукурузы и подсолнечника, сообщает Politeka.net.

Аграрии уже внимательно следят за прогнозами, ведь именно июль и август определяют перспективы поздних культур.

По оценке аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, в случае затяжной засухи потери кукурузы способны достичь 20%, тогда как показатель для подсолнечника может составить до 15%. Такие данные обнародовала пресс-служба УКАБ.

Эксперт отметил, что во второй половине 2026 года существует высокая вероятность формирования климатического явления Эль-Ниньо. В то же время, оно не означает автоматического возникновения масштабной засухи в Украине. Решающее значение будет сочетать этот процесс с длительными антициклонами, высокими температурами и нехваткой осадков в середине лета.

Наиболее чувствительной к недостатку влаги остается кукуруза. Особенно сложным периодом считаются цветение, формирование зерна и выбрасывание метелки. Подсолнечник лучше переносит сухую погоду, однако длительное перегревание при развитии семян также приводит к заметному сокращению сборов.

В последние годы изменения климата все чаще приводят к неравномерному распределению дождей и длительным волнам высоких температур. Поэтому производители внедряют современные способы сохранения влаги, выбирают засухоустойчивые гибриды и модернизируют системы полива там, где это технически возможно.

Высокие риски, по словам Максима Гопки, сосредоточены в степных районах юга. Ситуацию дополнительно усложняет остановка значительной части оросительной инфраструктуры после разрушения Каховской ГЭС. К территориям с наибольшей вероятностью потерь входят Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. Повышенная опасность сохраняется также для Днепропетровщины, Кировоградщины, отдельных районов Полтавщины и Черкасщины.

Аналитик подчеркнул, что летняя засуха не приводит к полному обвалу агропроизводства, однако существенно усугубляет разницу между областями. Часть возможных потерь на юге способны компенсировать хозяйства центральной и северной части страны.

Специалисты подчеркивают, что окончательный результат сезона определят погодные условия в ближайшие недели. Именно количество осадков и температурный режим повлияют на будущий урожай, а значит, и на цены. В случае реализации худшего сценария Дефицит продуктов в Запорожье может стать одним из факторов, который отразится на местном рынке продовольствия.

Источник: e-land.ua

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