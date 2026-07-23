Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати одним із факторів, який позначиться на місцевому ринку продовольства.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати одним із наслідків несприятливих погодних умов, якщо тривала спека негативно позначиться на врожаї кукурудзи й соняшнику, повідомляє Politeka.net.

Аграрії вже уважно стежать за прогнозами, адже саме липень і серпень визначають перспективи пізніх культур.

За оцінкою аналітика асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, у разі затяжної засухи втрати кукурудзи здатні досягти 20%, тоді як показник для соняшнику може становити до 15%. Такі дані оприлюднила пресслужба УКАБ.

Експерт зазначив, що у другій половині 2026 року існує висока ймовірність формування кліматичного явища Ель-Ніньйо. Водночас воно не означає автоматичного виникнення масштабної засухи в Україні. Вирішальне значення матиме поєднання цього процесу з тривалими антициклонами, високими температурами та браком опадів у середині літа.

Найчутливішою до нестачі вологи залишається кукурудза. Особливо складним періодом вважаються цвітіння, формування зерна та викидання волоті. Соняшник краще переносить суху погоду, однак довготривале перегрівання під час розвитку насіння також призводить до помітного скорочення зборів.

Останніми роками зміни клімату дедалі частіше спричиняють нерівномірний розподіл дощів і тривалі хвилі високих температур. Через це виробники впроваджують сучасні способи збереження вологи, обирають посухостійкі гібриди та модернізують системи поливу там, де це технічно можливо.

Найвищі ризики, за словами Максима Гопки, зосереджені у степових районах півдня. Ситуацію додатково ускладнює зупинка значної частини зрошувальної інфраструктури після руйнування Каховської ГЕС. До територій із найбільшою ймовірністю втрат належать Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області. Підвищена небезпека також зберігається для Дніпропетровщини, Кіровоградщини, окремих районів Полтавщини й Черкащини.

Аналітик наголосив, що літня засуха не призводить до повного обвалу агровиробництва, однак суттєво посилює різницю між областями. Частину можливих втрат на півдні здатні компенсувати господарства центральної та північної частин країни.

Фахівці підкреслюють, що остаточний результат сезону визначать погодні умови найближчих тижнів. Саме кількість опадів і температурний режим вплинуть на майбутній урожай, а відтак і на ціни. У разі реалізації найгіршого сценарію Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати одним із факторів, який позначиться на місцевому ринку продовольства.

Джерело: e-land.ua

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