Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила очередное обновление, сообщает Politeka.net.
В городе приступили к тестированию 30-дневного безлимитного абонемента для владельцев транспортной карты «Галка», который позволяет неограниченно пользоваться коммунальным транспортом после активации.
Новый формат рассчитан прежде всего на пассажиров, ежедневно ездящих на автобусах и троллейбусах. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако после приобретения абонемента пользователь может совершать неограниченное количество поездок в течение 30 дней без дополнительной оплаты.
В городском совете объяснили, что решение было принято после многочисленных обращений жителей, которые просили ввести более выгодный вариант для регулярного пользования общественным транспортом. Именно поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным тарифом, который поможет уменьшить расходы активных пассажиров.
По подсчетам специалистов, если одна поездка стоит 15 гривен, безлимитный пакет полностью окупается приблизительно после 50 поездок. В дальнейшем до истечения срока его действия пользователь сможет ездить без дополнительных платежей.
В мэрии также ожидают, что нововведение будет способствовать распространению безналичных расчетов, ускорит посадку пассажиров и позволит более точно анализировать пассажиропоток. Полученные данные планируют использовать для дальнейшего усовершенствования маршрутной сети.
Тестовый этап поможет проверить стабильность работы сервиса, оценить отзывы пользователей и при необходимости устранить технические недостатки. Если испытание пройдет успешно, безлимитный проездной станет постоянной частью транспортной системы города.
Источник: pravda
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