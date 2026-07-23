Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала чергове оновлення, повідомляє Politeka.net.

У місті розпочали тестування 30-денного безлімітного абонемента для власників транспортної картки «Галка», який дозволяє необмежено користуватися комунальним транспортом після активації.

Новий формат розрахований насамперед на пасажирів, які щодня їздять автобусами та тролейбусами. Поки сервіс працює у тестовому режимі, однак після придбання абонемента користувач може здійснювати необмежену кількість поїздок протягом наступних 30 днів без додаткової оплати.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після численних звернень жителів, які просили запровадити більш вигідний варіант для регулярного користування громадським транспортом. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим тарифом, що має допомогти зменшити витрати активних пасажирів.

За підрахунками фахівців, якщо одна поїздка коштує 15 гривень, безлімітний пакет повністю окупається приблизно після 50 поїздок. Надалі до завершення терміну його дії користувач зможе їздити без додаткових платежів.

У мерії також очікують, що нововведення сприятиме поширенню безготівкових розрахунків, пришвидшить посадку пасажирів і дасть змогу точніше аналізувати пасажиропотік. Отримані дані планують використовувати для подальшого вдосконалення маршрутної мережі.

Тестовий етап допоможе перевірити стабільність роботи сервісу, оцінити відгуки користувачів і, за потреби, усунути технічні недоліки. Якщо випробування пройде успішно, безлімітний проїзний стане постійною частиною транспортної системи міста.

Джерело: pravda

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