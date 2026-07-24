Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може поєднуватися із зазначеною надбавкою.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області залишається одним із напрямів державної соціальної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Водночас окремі категорії громадян можуть отримувати щомісячну надбавку, максимальний розмір якої у 2026 році перевищує 1 тисячу гривень.

Виплату призначають відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Вона передбачена для людей, чий внесок у розвиток держави відзначений на законодавчому рівні державними нагородами або почесними званнями.

Право на таку підтримку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, громадяни, нагороджені чотирма чи більше державними орденами після проголошення незалежності, а також власники окремих почесних звань, серед яких народні артисти України.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкаській області може поєднуватися із зазначеною надбавкою, якщо людина відповідає вимогам різних програм. Таке нарахування здійснюють окремо від основного пенсійного забезпечення та фінансують із державного бюджету.

До переліку одержувачів також входять матері-героїні, які народили й виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. У визначених законом випадках право переходить батькові, якщо саме він самостійно займався вихованням після смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Під час розгляду враховують і всиновлених дітей.

Основою для розрахунку є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня 2026 року цей показник становить 2 564 гривні.

Залежно від категорії одержувача щомісячна надбавка становить від 35% до 40% базової суми. Станом на 2026 рік це від 897 до 1 026 гривень. Після перегляду прожиткового мінімуму розмір виплати змінюється автоматично.

Фахівці рекомендують звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України, щоб уточнити право на призначення, перелік необхідних документів і порядок оформлення.

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