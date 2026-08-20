Доплаты для пенсионеров в Одесской области предусмотрены для отдельных категорий граждан, отвечающих требованиям законодательства, сообщает издание Politeka.net.
Одним из видов государственной поддержки есть надбавка за особые заслуги перед Украиной. Ее назначают в соответствии с установленным порядком.
В частности, право на такую выплату имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста.
Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .
Прибавку могут устанавливать к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Размер выплаты зависит от количества воспитанных детей и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен .
Для женщин, воспитавших пятерых детей, ежемесячная сумма составляет 908 гривен .
За шестерых детей предусмотрено 934 гривны , за семерых - 960 гривен , за восьмерых - 986 гривен .
Матерям девяти детей могут насчитывать 1012 гривен , а за десять и более — 1038 гривен ежемесячно .
В случае смерти получателя часть надбавки могут учесть при назначении пенсии из-за потери кормильца.
Если право на средства имеет одно нетрудоспособное лицо, ему назначают 70% от предыдущей суммы. Когда получателей двое или больше, общий размер составляет 90%.
Отдельно предусмотрены выплаты, связанные с достижением определенного возраста. После 70 лет пенсионеру автоматически прибавляют 300 гривен .
После 75-летия размер составляет 456 гривен , а после 80 лет – 570 гривен .
Для получения возрастной надбавки не нужно подавать отдельное заявление. Если право возникает посреди месяца, первую сумму рассчитывают пропорционально количеству дней со дня рождения до конца месячного периода.
В дальнейшем выплату производят в полном установленном размере. Доплаты пенсионерам в Одесской области зависят от конкретного основания и категории получателя.
Последние новости:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где гарантируют от 25 тысяч гривен зарплаты.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: цены изменились как именно.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: среди каких предложений можно выбрать.