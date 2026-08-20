Доплаты пенсионерам в Одесской области зависят от конкретного основания и категории получателя.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области предусмотрены для отдельных категорий граждан, отвечающих требованиям законодательства, сообщает издание Politeka.net.

Одним из видов государственной поддержки есть надбавка за особые заслуги перед Украиной. Ее назначают в соответствии с установленным порядком.

В частности, право на такую ​​выплату имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Прибавку могут устанавливать к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер выплаты зависит от количества воспитанных детей и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен .

Для женщин, воспитавших пятерых детей, ежемесячная сумма составляет 908 гривен .

За шестерых детей предусмотрено 934 гривны , за семерых - 960 гривен , за восьмерых - 986 гривен .

Матерям девяти детей могут насчитывать 1012 гривен , а за десять и более — 1038 гривен ежемесячно .

В случае смерти получателя часть надбавки могут учесть при назначении пенсии из-за потери кормильца.

Если право на средства имеет одно нетрудоспособное лицо, ему назначают 70% от предыдущей суммы. Когда получателей двое или больше, общий размер составляет 90%.

Отдельно предусмотрены выплаты, связанные с достижением определенного возраста. После 70 лет пенсионеру автоматически прибавляют 300 гривен .

После 75-летия размер составляет 456 гривен , а после 80 лет – 570 гривен .

Для получения возрастной надбавки не нужно подавать отдельное заявление. Если право возникает посреди месяца, первую сумму рассчитывают пропорционально количеству дней со дня рождения до конца месячного периода.

В дальнейшем выплату производят в полном установленном размере. Доплаты пенсионерам в Одесской области зависят от конкретного основания и категории получателя.

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