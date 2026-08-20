Графики отключения света в Николаевской области на 21 августа вводятся поэтапно и только по указанным адресам.

Графики отключения света продлятся много часов по отдельным адресам в Николаевской области из-за запланированных работ на 21 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 21 августа предполагают плановые перерывы в электроснабжении. Временные ограничения связаны с проведением работ на электросетях и охватят отдельные улицы и дома в нескольких населенных пунктах.

По данным «Николаевоблэнерго», перерывы в электроснабжении запланированы по конкретным адресам. Ограничения электроснабжения пройдут 21 августа в селе Андриивка. Здесь работы продлятся с 08:00 до 16:00, поэтому отдельные потребители могут оставаться без света в течение многих часов. В список попали следующие адреса:

Покровська — 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Еще одно продолжительное отключение запланировано в селе Романивка. Здесь электроснабжение могут ограничить на восемь часов - с 08:00 до 16:00 по следующим адресам:

Лисова — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 12А, 13, 14, 19, 22

Мыру — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21

Садова — 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Также 21 августа с 08:00 до 16:00 плановые работы будут проводить в селе Великоолександривка. Электроснабжение надолго ограничат по ряду адресов:

Мыру — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30Д, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 31А

Молодижна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Пятыхаткы — 1, 2

Покровська — 1, 7

Херсонська — 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 50/5, 52, 54

Центральна — 1А, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 82, 84, 86, 88.

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