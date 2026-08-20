Дефицит продуктов в Одесской области при таком развитии событий может касаться отдельных сезонных позиций, в частности, картофеля.

Дефицит продуктов в Одесской области при неблагоприятном сценарии может проявиться прежде всего в сегменте картофеля, ведь жара и нехватка осадков уже повлияли на формирование урожая, сообщает издание Politeka.net.

Самым сложным периодом для аграриев стали фазы бутонизации и цветения. В настоящее время растениям необходимо достаточное количество влаги, однако пересушенная почва ограничивала доступ к воде.

По словам директора Института картофелеводства НААН Украины Николая Фурдиги, температура более +37 °C создавала значительную нагрузку на насаждение. Из-за перегрева растения тратили больше воды на охлаждение, а развитие клубней замедлялось.

Пострадали даже участки с орошением. После шестидневного периода температурного стресса потери урожайности на поливных полях могли составить около 7 тонн с гектара.

В настоящее время закупочная стоимость остается относительно невысокой. Из-за активного сбора ранних сортов и стремления фермеров быстрее продать продукцию картофель принимают примерно по 6,5–7 грн за килограмм.

Однако ситуация может измениться по завершении сезона сбора. По прогнозу специалиста, в конце октября или начале ноября цена овоща способна вырасти ориентировочно на 30%.

На дальнейшую динамику влияют фактические объемы урожая, погодные условия и возможности хозяйств хранить запасы в течение холодного периода.

Если осенью предложение существенно снизится, это может сказаться на розничных ценниках. В то же время, оснований говорить о масштабной нехватке продовольствия в Украине пока нет.

Экономист Олег Пендзин обращает внимание, что для потребителей важным риском остается не только доступность товаров, но покупательная способность населения.

Дефицит продуктов в Одесской области при таком развитии событий может касаться отдельных сезонных позиций, в частности, картофеля. Более точную картину можно будет оценить после завершения сбора и определения запасов на осенне-зимний период.

Источник: AgroWeek

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