Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 21 по 27 августа показывает, что в первые дни воздух прогреется до +33°, а уже во второй половине недели столбики термометров опустятся до +25°.

Новую волну жары в регионе синоптики фиксировали еще накануне, и следующая неделя, с 21 по 27 августа, продолжит эту тенденцию: в Днепропетровской области выходные дни станут самыми жаркими, а уже с понедельника температура начнет постепенно снижаться.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от +25° до +33°, а облачность весь период будет держаться на отметке малооблачно, без осадков.

В пятницу, 21 августа, воздух днем прогреется до +30°, а ночью не опустится ниже +18°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В субботу, 22 августа, столбики термометров днем поднимутся до +32°, ночью ожидается +18°. День пройдет без осадков, малооблачно.

В воскресенье, 23 августа, синоптики прогнозируют пик недельной жары — днем до +33°, ночью воздух охладится до +20°. Осадков не будет, небо малооблачное.

В понедельник, 24 августа, температура днем заметно снизится — до +27°, ночью ожидается +19°. Облачность и отсутствие осадков останутся неизменными.

Во вторник, 25 августа, дневная температура опустится до самой низкой отметки недели — +25°, ночью +16°. День обещает быть малооблачным, без осадков.

В среду, 26 августа, воздух днем удержится на отметке +25°, ночью +17°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 27 августа, температура днем так же будет держаться на уровне +25°, ночью +17°. Облачность малооблачная, осадков нет.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 23 августа, с дневной температурой до +33°, а самым прохладным — вторник, 25 августа, когда максимум составит +25°. Перепад температур за неделю достигнет 8°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Из-за жары в выходные дни, когда воздух прогреется до +32...+33°, синоптики советуют пить больше воды, планировать физическую активность и дела вне помещения на утренние или вечерние часы, а также не забывать о защите от солнца. В остальные дни недели, когда температура опустится до +25...+27°, погода станет более комфортной для прогулок и повседневных дел.

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