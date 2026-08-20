Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 21 по 27 августа показывает, что сначала область накроет новая волна жары с максимумом до +33°, а затем потепление сменится заметной прохладой.

Синоптики ранее предупреждали о пике жары до +32° в Харьковской области, и новый прогноз подтверждает: в конце августа регион снова накроет волна тепла, а уже с середины недели температура резко пойдет на спад. По данным на неделю с 21 по 27 августа, самым жарким будет начало периода, после чего прохлада заметно изменит характер погоды.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на неделе колебаться от +23° до +33°, а ночные — от +14° до +19°.

В пятницу, 21 августа, в Харьковской области ожидается малооблачная погода, воздух днем прогреется до +31°, а ночью охладится до +19°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 22 августа, жара продержится: термометры днем покажут +32°, ночью — +19°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 23 августа, регион переживет пик тепла — столбики термометров поднимутся до +33° днем, ночью воздух охладится до +19°. Облачность незначительная, осадков не будет.

В понедельник, 24 августа, жара начнет отступать: днем +26°, ночью +18°. Погода останется малооблачной, без осадков.

Во вторник, 25 августа, столбики термометров опустятся до +23° днем и +14° ночью — это самый прохладный день недели. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В среду, 26 августа, температура удержится на отметке +24° днем, ночью +16°. Небо останется малооблачным, дождя не будет.

В четверг, 27 августа, днем также будет +24°, ночью +16°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 23 августа, с максимумом +33°, а самым прохладным — вторник, 25 августа, когда днем будет всего +23°. Перепад температур за неделю достигнет 10°, осадков синоптики не прогнозируют ни одного дня.

В жаркие дни в начале недели, когда воздух прогреется до +31…+33°, стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. Когда с понедельника температура начнет снижаться, а ночью похолодает до +14°, лучше заранее подготовить теплую одежду — особенно это касается людей пожилого возраста, которым резкие перемены погоды даются тяжелее.

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