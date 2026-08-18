Бесплатные продукты в Кировоградской области только одним из направлений доступной поддержки.

Бесплатные продукты в Кировоградской области и другую гуманитарную поддержку могут получить пенсионеры, переселенцы и местные жители из-за государственных и волонтерских инициатив, сообщает Politeka.

Актуальные сведения о пунктах выдачи, горячих линиях и социальных сервисах подготовили на основе материалов Кировоградской областной военной администрации. Там регулярно сообщают о доступной помощи, адресах центров и контактах соответствующих служб.

Одежду, обувь, средства личной гигиены и другие необходимые вещи можно получить в нескольких местах. В частности, обратиться можно в областную организацию Красного Креста на улице Гоголя, 98.

Также поддержку оказывает хаб для переселенцев при Кировоградском кооперативном профессиональном колледже имени М. П. Сая. Он расположен по улице Чорновола, 13.

Бесплатные продукты в Кировоградской области – только одно из направлений доступной поддержки. Работает горячая линия облгосадминистрации, где можно уточнить порядок получения необходимых вещей. Отдельный штаб консультирует о бесплатном или временном проживании.

Дополнительно действуют телефонные службы по медицинским и правовым вопросам. Жители могут получить информацию о работе учреждений здравоохранения, юридической помощи и других социально важных услугах.

Полезные сведения также доступны через официальные чат-боты. Они позволяют воспользоваться государственными сервисами, найти рекомендации для внутренне перемещенных лиц, сообщить о военных преступлениях и получить нужную информацию.

Список адресов и контактов периодически изменяется. Перед обращением советуют проверять текущие данные, чтобы уточнить условия получения помощи и работу конкретного пункта.

Источник: Украинский город

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