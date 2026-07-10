Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области будет способствовать бесперебойному функционированию инфраструктуры и повышению качества обслуживания.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области было объявлено в Славуте из-за роста расходов на обеспечение централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Изменения касаются как населения, так и других потребителей. Главной причиной пересмотра стало существенное удорожание электроэнергии и горючего, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость услуг.

По данным предприятия УВКХ, электроэнергия, формирующая более 40% расходов, выросла в цене с 12,75 до 16,21 грн за кВтч с НДС. В то же время бензин А-95 стоит 72,54 грн за литр, дизельное топливо – 75,24 грн, а метан – 45 грн за кубометр.

Ожидается, что средний уровень роста составит около 10%. Для населения установлены следующие показатели: водоснабжение – 51,14 грн за кубометр вместо 46,56 грн, водоотвод – 49,18 грн вместо 44,70 грн. В то же время, для отдельных категорий будут действовать пониженные ставки — 36,62 грн за воду и 29,04 грн за стоки.

В предприятии отмечают, что корректировка позволит обеспечить стабильную работу сетей, своевременную оплату энергоносителей, выплату заработной платы работникам и модернизацию оборудования.

Замечания и предложения от жителей и представителей бизнеса принимаются по адресу: г. Славута, ул. Ярослава Мудрого, 52, а также через официальный сайт водоканала.

Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области будет способствовать бесперебойному функционированию инфраструктуры и повышению качества обслуживания.

Жителям рекомендуют контролировать показатели счетчиков и заблаговременно планировать расходы во избежание дополнительной финансовой нагрузки.

Источник: Поділля

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