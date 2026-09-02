Подорожание продуктов в Одесской области заметно сразу в нескольких категориях, сообщает Politeka.

За последний месяц выросла стоимость свиных ребер, репчатого лука и свежемороженой скумбрии.

По состоянию на 17 августа средний показатель составляет 231,47 грн за килограмм . В июле аналогичный ориентир был на уровне 230,22.

Самое низкое предложение сейчас зафиксировано у Auchan - 215,90 . В Novus килограмм стоит 239, а в Megamarket – 239,50.

С 17 июля среднее значение поднялось на 1,67 грн . Наиболее заметное изменение произошло 23 июля: показатель вырос с 229,80 до 231,47 и дальше оставался стабильным.

Средняя стоимость килограмма сейчас составляет 35,50 гривен . Для сравнения, в июле средний уровень составил 31,50.

Разница между торговыми сетями остается существенной. В Novus продукт продают за 25,99 гривен, в то время как в Megamarket цена достигает 45.

В августе стоимость заметно колебалась: 3 числа она составляла 19,89 грн, а уже на следующий день поднялась до 37,99 грн. По состоянию на 17 августа показатель остановился на 35,50.

Таким образом, подорожание продуктов в Одесской области охватывает и базовые овощи: по сравнению с 17 июля, прирост для лука составляет 4 гривны за килограмм.

Дорогой позицией среди трех проанализированных товаров остается скумбрия. Ее средняя цена достигла 343,49 грн за килограмм .

В разных сетях стоимость отличается. Metro предлагает товар за 316,94, Megamarket – за 349. В Auchan и Novus ценник составляет 354.

В июле средний показатель был значительно ниже - 321,48 . За месяц прирост составил 5 гривен, хотя наибольшее изменение пришлось на август: после 9 числа значение закрепилось на отметке 343,49.

В общем, приведенные данные свидетельствуют о разной динамике стоимости продуктов. Наибольший разрыв между июльским и нынешним средним уровнем наблюдается в рыбной категории, в то время как мясо изменилось гораздо меньше.

Источник: Минфин

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