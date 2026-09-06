Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области оформляется через территориальные органы Пенсионного фонда.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области может назначаться в форме государственной социальной выплаты по уходу, сообщает Politeka.

Получить ее могут определенные законодательством категории граждан, нуждающихся в постоянной поддержке.

Право на такую ​​выплату имеют граждане Украины, иностранцы и люди без гражданства, постоянно проживающие в Украине. Среди получателей также могут быть беженцы, лица с дополнительной защитой и граждане Польши, законно находящиеся на территории государства.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Отдельная категория – люди с инвалидностью в результате войны. Для лиц I группы предусмотрены одни условия, тогда как представители II и III группы могут претендовать на поддержку при одиночестве и подтвержденной медиками потребности в постоянном уходе.

Помощь также доступна отдельным пенсионерам за выслугу лет. Речь идет о гражданах с инвалидностью I группы из-за заболевания, полученного во время службы, а также одиноких лиц, которым врачебно-консультативная комиссия рекомендовала постороннюю поддержку.

На государственную выплату могут рассчитывать и одинокие малоимущие пенсионеры. Для них учитывают среднемесячный доход за шесть месяцев. Кроме того, медицинское заключение должно подтверждать необходимость постоянной помощи.

Отдельно определены условия для малообеспеченных людей с инвалидностью I группы и одиноких граждан в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе.

Для оформления понадобятся заявление, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также регистрационный номер налогоплательщика. В определенных случаях дополнительно подают декларацию о доходах, заключение ЛКК, документы по попечительству или подтверждение соответствующего статуса.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кировоградской области оформляется через территориальные органы Пенсионного фонда, исполнительные структуры местных советов или центры предоставления административных услуг.

Перед обращением следует подготовить документы в соответствии с конкретным основанием. Список бумаг может различаться в зависимости от статуса заявителя и необходимости подтверждения ухода.

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