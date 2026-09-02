Подорожание продуктов в Николаевской области сказалось на стоимости молочной продукции, бакалеи и мяса, сообщает Politeka.

Самый большой рост среди трех позиций зафиксировали для свиной подбрюшины.

Сливки «Простонаше» жирностью 10% в пачке 200 мл сейчас стоят в среднем 41,87 грн. По сравнению с предыдущим уровнем 41,14 разница составляет 0,73 грн.

Предложения торговых сетей разнятся. У Megamarket за упаковку просят 44 гривны, у Metro – 39,62, а у Novus – 41,99. Следовательно, выбор магазина может изменить окончательную сумму покупки на несколько гривен.

Более заметная динамика наблюдается среди круп. Манка «Хуторок» весом 800 граммов сейчас имеет средний показатель 43,50 грн. Предыдущее значение составляло 40,25, поэтому прирост достиг 3,25.

По отдельным сетям разница еще более ощутима. В Megamarket пачка стоит 43,50 гривны, в то время как среднемесячное предложение Novus составляло 35,12. Такой разрыв может оказывать существенное влияние на общие затраты при закупке бакалеи.

Больше изменился ценник на свиную подбрюшину. Средняя стоимость килограмма составляет 228,47 грн против 215,30 раньше. Следовательно, прирост равен 13,17.

Среди торговых площадок доступное предложение зафиксировано у Auchan — 211,90 гривен за килограмм. В Megamarket цена составляет 224,50, а в Novus – 249 грн.

Удорожание продуктов в Николаевской области происходит неравномерно. Самое существенное влияние на семейный бюджет среди приведенных позиций оказывает мясная категория, тогда как молочная продукция продемонстрировала лишь незначительное увеличение.

В общем, приведенные показатели свидетельствуют, что сравнение цен перед покупкой остается важным. Особенно это касается товаров с разницей между сетями, ведь за одинаковый объем продукции покупатель может заплатить на десятки гривен больше.

Источник: Минфин

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