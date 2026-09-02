Подорожчання продуктів у Миколаївській області позначилося на вартості молочної продукції, бакалії та м’яса, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання серед трьох позицій зафіксували для свинячої підчеревини.

Вершки «Простонаше» жирністю 10% у пачці 200 мл зараз коштують у середньому 41,87 грн. Порівняно з попереднім рівнем у 41,14 різниця становить 0,73 грн.

Пропозиції торговельних мереж відрізняються. У Megamarket за упаковку просять 44 гривні, у Metro — 39,62, а в Novus — 41,99. Отже, вибір магазину може змінити кінцеву суму покупки на кілька гривень.

Помітніша динаміка спостерігається серед круп. Манка «Хуторок» вагою 800 грамів нині має середній показник 43,50 грн. Попереднє значення становило 40,25, тому приріст досяг 3,25.

За окремими мережами різниця ще відчутніша. У Megamarket пачка коштує 43,50 гривні, тоді як середньомісячна пропозиція Novus становила 35,12. Такий розрив може суттєво впливати на загальні витрати під час закупівлі бакалії.

Найбільше змінився цінник на свинячу підчеревину. Середня вартість кілограма становить 228,47 грн проти 215,30 раніше. Отже, приріст дорівнює 13,17.

Серед торговельних майданчиків найдоступніша пропозиція зафіксована в Auchan — 211,90 гривень за кілограм. У Megamarket ціна становить 224,50, а в Novus — 249 грн.

Подорожчання продуктів у Миколаївській області відбувається нерівномірно. Найсуттєвіший вплив на сімейний бюджет серед наведених позицій має м’ясна категорія, тоді як молочна продукція продемонструвала лише незначне збільшення.

Загалом наведені показники свідчать, що порівняння цін перед покупкою залишається важливим. Особливо це стосується товарів із великою різницею між мережами, адже за однаковий обсяг продукції покупець може заплатити на десятки гривень більше.

Джерело: Мінфін

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