Подорожание продуктов в Николаевской области за последний месяц больше всего отразилось на стоимости мясных и молочных товаров.

Подорожание продуктов в Николаевской области заметно по динамике стоимости трех популярных позиций — макарон, полукопченых колбасок и маргарина, пишет Politeka.net.

За последний месяц средние ценники на эти товары выросли.

Меньше изменилась стоимость макарон. По состоянию на 20 августа килограмм макарон перьев в среднем стоит 35,65 грн . В июле средний показатель составил 34,74 грн.

В сети Metro килограмм сейчас продают за 35,50 грн , а в Novus - за 35,79 грн . С начала наблюдения, 11 июля, средний ценник увеличился на 0,95 грн .

По ежедневной динамике видно, что к концу июля стоимость поднялась с 34,70 до 35,15 грн. С 4 августа показатель закрепился на уровне 35,65 грн.

Более заметная разница зафиксирована в категории мясных изделий. Килограмм охотничьих полукопченых колбасок «Алан» сейчас обходится в среднем в 800,56 грн .

Среди магазинов наиболее доступное предложение 10 августа было у Auchan — 705,80 грн за кг . У Metro цена составляла 740,94 грн, тогда как у Megamarket и Novus — 866,50 и 889 грн соответственно.

В июле средний показатель равнялся 794,89 грн. Таким образом, за месяц он увеличился на 10 грн .

Еще одна позиция, где зафиксирован рост — маргарин «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. Упаковка весом 250 граммов сейчас стоит в среднем 45,36 грн .

Самый низкий ценник зафиксировали в Auchan - 42,60 грн . В Novus товар продавали за 42,99 грн., а в Megamarket — за 50,50 грн.

Для сравнения среднемесячная стоимость в июле составила 42,57 грн. Следовательно, за месяц средний показатель поднялся на 6,67 грн .

Наибольший скачок в этой категории пришелся на вторую половину июля: после уровня 38,70 грн показатель сначала вырос до 42,70 грн, а впоследствии достиг 45,96 грн. В конце периода он стабилизировался на отметке 45,36 грн.

Итак, больше всего за месяц прибавил в стоимости маргарин — 6,67 грн , дальше идут колбаски — 10 грн , а макароны подорожали на 0,95 грн . В то же время, разница между ценниками отдельных торговых сетей остается существенной, поэтому конечная сумма покупки зависит от места приобретения.

Подорожание продуктов в Николаевской области за последний месяц больше всего отразилось на стоимости мясных и молочных товаров.

Источник: Минфин

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