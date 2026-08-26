Графики отключения света в Запорожье 27 и 28 августа уже опубликованы — без электроснабжения останутся десятки улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа уже действуют, а на следующие два дня энергетики опубликовали обновленный график плановых обесточиваний.

Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго. Графики отключения света в Запорожье 27 и 28 августа предусматривают обесточивание в нескольких районах города — электричество будут отключать из-за плановых ремонтных работ на электросетях.

Отключения 27 августа: с 09:00 до 17:00

В четверг, 27 августа, с 09:00 до 17:00 без света останутся улицы: Батарейная, Белогорская, Вахтовая, Высокогорная, Виктора Ляшенко (Арбузова), Володарская (Володарского), Узкоколейная, Евгения Адамцевича (Тимирязева), Единения, Закарпатская, Знаменская, Игоря Сикорского (д. 46, 46а), Кедровая, Костя Гордиенко (Тушинской), Легендарная, Маршевая, Митрополита Шептицкого (Белинского), Елены Пчилки (Крылова), Победы, Саперная, Сланцевая, Стратосферная, Терновская (Окская), Техническая, Успенская (Дежнева), Еловая (Крупской), пер. Деснянский (Ельницкий), пер. Знаменский.

Отключения 27 августа: с 10:00 до 16:00

В тот же день с 10:00 до 16:00 обесточат: ул. 8 Марта, Айвазовского, Богдана Ступки, Виноградная, Заозерная, Зерновая, Ивана Гутника-Залужного (Красной Конницы), Котляревского, Курганная, Логинова, Медицинская (д. 35), Независимости, Александра Мурашко (Шишкина), Александровская, Панаса Мирного, Петра Третьяка (Ватутина), Престижная, Прогрессивная, Тиражная, Товарищеская, пер. Бердянский, пер. Газетный, пер. Зерновой, пер. Прямой, пер. Рыбальский.

Отключения 28 августа: с 09:00 до 17:00

В пятницу, 28 августа, с 09:00 до 17:00 электроснабжение прекратят по адресам: ул. Алюминиевая, Лассаля, Леонида Жаботинского, Металлистов, Независимой Украины, Начальная, Республиканская, Футбольная, Якова Новицкого, пр. Соборный, пер. Кришталевый.

Что делать во время отключений

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также подготовить альтернативные источники освещения. Перечень адресов может меняться в зависимости от оперативной ситуации в сетях — актуальную информацию стоит уточнять на официальных ресурсах облэнерго.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 25 августа: в водоканале назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 26 и 27 августа: названы адреса и часы отключений.