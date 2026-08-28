В трех громадах Днепропетровской области переселенцы могут получить деньги на коммунальные услуги и топливо. Помощь предоставляет благотворительная организация «Каритас Донецк» в рамках проекта поддержки к зиме.

Денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области расширяют — благотворители запустили новую программу поддержки переселенцев, которая поможет подготовиться к зимнему периоду. Средства предусмотрены на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива для обогрева жилья.

Как сообщает «Наше місто» со ссылкой на платформу «ДеДопомога», финансовую поддержку будет оказывать благотворительная организация «Каритас Донецк» в Днепре в рамках проекта «Гибридная энергетическая независимость для обеспечения зимней устойчивости критической инфраструктуры в Украине». Проект рассчитан на период с 1 августа до 31 декабря 2026 года.

Цель программы — помочь наиболее уязвимым домохозяйствам внутренне перемещенных лиц подготовиться к холодному сезону. В благотворительной организации подчеркивают: зимой тепло в доме становится не только вопросом комфорта, но и базовой потребностью и составляющей безопасности.

На что можно потратить средства

В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка по двум направлениям: приобретение топлива для обогрева жилья и оплата коммунальных услуг, в частности теплоснабжения.

В каких громадах действует помощь

Получить деньги могут жители трех громад Днепропетровской области: Томаковской, Богдановской и Терновской. Программа прежде всего ориентирована на домохозяйства ВПЛ, которые относятся к определенным категориям уязвимости.

Кто имеет право на выплаты

Финансовая поддержка предусмотрена для восьми категорий внутренне перемещенных лиц:

люди с инвалидностью I и II групп;

одинокие люди в возрасте от 60 лет;

многодетные семьи, в которых воспитывают троих и более детей до 18 лет;

одинокие родители;

тяжелобольные люди, которым требуется длительное и дорогостоящее лечение (при наличии подтверждающих документов);

беременные женщины;

кормящие матери;

семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет.

Как подать заявку

Формированием и обновлением списков получателей помощи занимаются органы местного самоуправления Терновской, Томаковской и Богдановской громад. В «Каритас Донецк» советуют обращаться непосредственно к представителям программы в своей громаде, чтобы уточнить возможность получения помощи и проверить свой статус.

Получателям также рекомендуют следить за актуальными предложениями через мобильное приложение «де Допомога» — в нем публикуют информацию о доступных денежных выплатах, продуктовых наборах, одежде, предметах быта и других видах поддержки. Кроме того, актуальные объявления публикуют в Telegram-канале «ДеДопомога».

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто и как может получить поддержку по новой программе.

Также Politeka сообщала, резкое похолодание в Днепропетровской области: прогноз погоды с 29 августа по 4 сентября.

Как сообщала Politeka, подорожание продуктов в Днепропетровской области: как изменились цены популярных товаров за месяц.