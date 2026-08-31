В Днепре на базе центра предоставления социальных услуг заработала социальная парикмахерская, услугами которой могут бесплатно воспользоваться переселенцы из Донецкой области и местные жители. Рассказываем, по какому адресу принимают и как записаться.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает расширяться — на этот раз в Днепре переселенцы из Донецкой области получили возможность бесплатно воспользоваться услугами парикмахера. Социальная парикмахерская работает на базе центра предоставления социальных услуг.

Как сообщает "Вільне Радіо" со ссылкой на фейсбук-страницу "Сайт міста Добропілля", воспользоваться бесплатной стрижкой могут как переселенцы, так и местные жители Днепра. Прием ведут по предварительной записи.

Адрес и контакты социальной парикмахерской

Социальная парикмахерская находится по адресу: город Днепр, улица Грушевского, 49. Это помещение центра предоставления социальных услуг, где переселенцы могут получить и другие виды помощи.

Записаться на стрижку можно по телефону: 066 795 07 51. Организаторы подчеркивают — прием исключительно по предварительной записи, поэтому стоит заранее согласовать удобное время.

Как записаться на бесплатную стрижку

Процедура записи максимально простая: достаточно позвонить по номеру 066 795 07 51, сообщить, что вы переселенец или местный житель, и выбрать удобный день и время. Во время визита в социальную парикмахерскую необходимо иметь при себе документы, подтверждающие статус ВПЛ — если вы являетесь переселенцем из Донецкой области.

Это не единственная возможность получить поддержку в Днепре. В городе регулярно действуют программы помощи для вынужденных переселенцев — от выдачи гуманитарных наборов до бесплатных юридических консультаций. Социальная парикмахерская на Грушевского, 49 стала еще одним важным элементом этой системы поддержки.

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