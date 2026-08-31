У Дніпрі на базі центру надання соціальних послуг запрацювала соціальна перукарня, послугами якої можуть безкоштовно скористатися переселенці з Донеччини та місцеві жителі. Розповідаємо, за якою адресою приймають та як записатися.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області продовжує розширюватися — цього разу в Дніпрі переселенці з Донеччини отримали можливість безкоштовно скористатися послугами перукаря. Соціальна перукарня працює на базі центру надання соціальних послуг.

Як повідомляє "Вільне Радіо" з посиланням на фейсбук-сторінку "Сайт міста Добропілля", скористатися безкоштовною стрижкою можуть як переселенці, так і місцеві мешканці Дніпра. Прийом ведуть за попереднім записом.

Адреса та контакти соціальної перукарні

Соціальна перукарня знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Грушевського, 49. Це приміщення центру надання соціальних послуг, де переселенці можуть отримати й інші види допомоги.

Записатися на стрижку можна за телефоном: 066 795 07 51. Організатори наголошують — прийом виключно за попереднім записом, тому варто заздалегідь узгодити зручний час.

Як записатися на безкоштовну стрижку

Процедура запису максимально проста: достатньо зателефонувати за номером 066 795 07 51, повідомити, що ви переселенець або місцевий мешканець, та обрати зручний день і годину. Під час візиту до соціальної перукарні необхідно мати при собі документи, що підтверджують статус ВПО — у разі, якщо ви є переселенцем з Донецької області.

Це не єдина можливість отримати підтримку в Дніпрі. У місті регулярно діють програми допомоги для вимушених переселенців — від видачі гуманітарних наборів до безкоштовних юридичних консультацій. Соціальна перукарня на Грушевського, 49 стала ще одним важливим елементом цієї системи підтримки.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: яким чином можна знайти підходящий прихисток.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати виплати по новій програмі.