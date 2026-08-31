Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 1 по 7 сентября показывает, что теплая погода с максимумом +28° сохранится почти до конца недели, а в воскресенье, 6 сентября, столбики термометров опустятся до +22° и возможны осадки.

предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о дождях и колебаниях температуры, а новая неделя с 1 по 7 сентября принесет днепропетровцам преимущественно теплую погоду с максимумом +28° и лишь одним днем с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура на протяжении недели удержится в диапазоне от +22° до +28°, а ночью воздух будет охлаждаться до +14…+18°.

Во вторник, 1 сентября, в Днепропетровской области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +27°, ночью — до +14°.

В среду, 2 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков: температура днем удержится на отметке +27°, а ночью опустится до +15°.

Четверг, 3 сентября, будет малооблачным и без осадков — столбики термометров днем покажут +27°, а ночью воздух охладится до +16°.

В пятницу, 4 сентября, небо покроется облаками с прояснениями, осадков не прогнозируют: днем до +26°, ночью — до +17°.

Суббота, 5 сентября, станет самым теплым днем недели: несмотря на облачность с прояснениями, воздух днем прогреется до +28°, а ночью охладится до +16°.

В воскресенье, 6 сентября, погода изменится: ожидается малооблачное небо, но синоптики прогнозируют возможные осадки. Днем температура опустится до +22°, ночью — до +18°.

Завершится неделя в понедельник, 7 сентября, переменной облачностью без осадков: днем +24°, ночью +15°.

Самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с температурой +28°, а самым прохладным будет воскресенье, 6 сентября, когда днем не поднимется выше +22°. Перепад температур за неделю составит 6°, а осадки синоптики прогнозируют только в воскресенье, 6 сентября.

В теплые дни, когда температура достигает +27…+28°, днепропетровцам стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. А в воскресенье, когда возможны осадки, лучше взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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