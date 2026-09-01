Графики отключения света в Харьковской области со 2 по 4 сентября опубликовала Люботинская городская территориальная громада — без электроэнергии в дневные часы останутся десятки улиц в Люботине и поселке Манченки.

Графики отключения света в Харьковской области со 2 по 4 сентября снова затронут Люботинскую громаду. Об этом сообщает сайт Люботинской громады.

Графики отключения света в Харьковской области со 2 по 4 сентября касаются Люботина и поселка Манченки Харьковского района. Свет будут отключать в рабочие часы — преимущественно с 09:00 до 17:00; 4 сентября отдельные очереди завершатся в 16:10.

2 сентября: первые отключения

Во вторник, 2 сентября, без света останутся улицы Василя Данилевского, Василя Мовы, Деповская, Леся Курбаса и Сковороды. Вторая очередь охватит улицы Анатолия Абросимова, Богдана Свида, Каштанова, Мира, а также переулки Леонтовича, Николая Леонтовича и Федора Балавенского.

3 сентября: самый большой список адресов

В среду, 3 сентября, список самый широкий. Обесточат улицы Мира, Травневую, Чкалова, Дмитриевскую, Княжую, Коцюбинского, Садовую, Беляевскую, Державную, Репина, Хижного, а также десятки переулков и многоквартирные дома на Курортной.

4 сентября: отключения повторятся

В четверг, 4 сентября, часть адресов повторится: снова без света будут улицы Анатолия Абросимова, Богдана Свида, Каштанова и Мира. Отдельной очередью обесточат улицы Владимира Горбенко, Защитников Украины и переулок Трущивский.

Что сделать жителям

Полные перечни домов по каждой очереди опубликованы на сайте Люботинской громады — стоит сверить свой адрес, чтобы заранее зарядить телефоны и павербанки и подготовить запас воды. Во время отключений энергетики советуют не оставлять включенными электроприборы.

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