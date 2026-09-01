Дефицит продуктов в Харькове стал реальностью: за последнюю неделю лета российские войска 38 раз атаковали город, а количество обстрелов выросло вчетверо.

Дефицит продуктов в Харькове стал реальностью после того, как Россия прицельно начала уничтожать торговые сети и продовольственные склады. Об этом 31 августа сообщил городской голова Игорь Терехов.

За последнюю неделю лета российские войска 38 раз атаковали Харьков. Количество обстрелов выросло в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей. Под ударом оказались восемь из девяти районов города: три человека погибли, ещё 23 получили ранения. Враг бил по АЗС, жилым домам, предприятиям, складам, учебному заведению и дорогам.

Больше всего пострадал гипермаркет «Эпицентр» в Основянском районе — последний объект сети в Харькове. Гипермаркет на Алексеевке не открывается с 2022 года, а салтовский «Эпицентр» оккупанты уничтожили ещё в 2024-м. По словам Терехова, оператор в реальном времени видел, куда летит реактивный дрон, и направил его в гипермаркет посреди рабочего дня, когда внутри были посетители и персонал. Россияне прицельно убили мужчину, который пришёл за покупками, ещё пятеро пострадали.

Удары по логистике: что говорят в Кабмине

Масштаб проблемы шире Харькова. Как сообщает The Washington Post, Москва сменила тактику и сосредоточилась на гражданских объектах: разбомбила два распределительных центра сети «Сильпо» и главный логистический центр «Новуса» в Киеве. Из-за атак с полок исчезли свежие и молочные продукты — сметана, йогурт и сыр.

Министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что на сегодня уничтожено 90% логистических сетей, обеспечивающих поставки продуктов питания. В то же время он заверил: угрозы голода или системного дефицита не будет.

Крупнейшие ритейлеры уже реагируют. «Сильпо» предупредило покупателей, что доставка некоторых товаров займёт больше времени. А в АТБ ограничили продажу рыбных и мясных консервов, масла и уксуса — не более шести единиц в одном чеке. Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса допускают, что гречка на полках может подорожать до 85 гривен за килограмм.

Для обстрелов Харькова россияне применили 12 «Молний», 10 реактивных «Шахедов», восемь FPV-дронов и четыре «Италмаса», ещё четыре удара нанесли из РСЗО кассетными боеприпасами.

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