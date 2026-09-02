В Запорожье комиссия рассмотрела 199 заявок переселенцев на жилищные ваучеры: помощь до 2 млн гривен одобрили 146 людям, а 53 заявителя получили отказ. Примерно каждая четвёртая заявка не прошла проверку.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области снова оказалось в центре внимания: комиссия при Запорожском городском совете рассмотрела 199 заявок переселенцев на жилищные ваучеры. Положительное решение приняли по 146 заявкам, а 53 заявителям отказали — это примерно каждая четвёртая заявка.

Речь идёт о государственной программе поддержки отдельных категорий внутренне перемещённых лиц, которые до переезда проживали на временно оккупированных территориях. Как сообщает портал «Акцент» со ссылкой на данные Запорожского городского совета, каждый одобренный жилищный ваучер предусматривает до 2 млн грн на приобретение нового жилья.

Кто может получить до 2 млн грн на жильё

Программа доступна не всем переселенцам. Заявитель должен одновременно соответствовать нескольким условиям:

иметь действующий статус ВПЛ;

иметь статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

ранее проживать и быть зарегистрированным на временно оккупированной территории;

фактически находиться на подконтрольной Украине территории;

не иметь пригодного жилья на подконтрольной территории;

не получать компенсацию по другой государственной жилищной программе.

Требования к недвижимости и предыдущей помощи проверяют не только в отношении самого заявителя — они также распространяются на мужа или жену и несовершеннолетних детей. При этом жильё на оккупированной территории не лишает человека права на ваучер: отказываться от собственности, заказывать обследование дома или подтверждать его разрушение не нужно.

Из-за чего могут отказать в жилищном ваучере

Основанием для отрицательного решения может стать отсутствие одного из обязательных статусов, несоответствие сведений в государственных реестрах или наличие жилья на подконтрольной территории.

Препятствием также может быть полученная ранее жилищная компенсация или активная заявка по программе «єВідновлення» — одновременно воспользоваться жилищным сертификатом и ваучером на 2 млн грн нельзя. Заявку могут не одобрить даже тогда, когда сам ветеран не имеет недвижимости, но квартира или дом на безопасной территории зарегистрированы на жену, мужа или ребёнка.

Ещё одна возможная причина — расхождения в сведениях о месте проживания, составе семьи или статусе ВПЛ. При этом городской совет не уточнил, сколько именно из 53 отказов связаны с каждой из этих причин.

На что можно потратить жилищный ваучер

Ваучер позволяет приобрести квартиру или частный дом на подконтрольной Украине территории. Средства также можно направить на инвестирование в новостройку, первый взнос по ипотеке или погашение части жилищного кредита.

Деньги не выплачивают заявителю наличными и не перечисляют на его личный счёт — оплата поступает непосредственно продавцу недвижимости или банку. Если право на помощь имеют несколько ветеранов из одной семьи, их ваучеры можно объединить для приобретения общего жилья.

После бронирования средств получатель имеет 60 дней на оформление сделки. Если за это время приобрести жильё не удалось, бронирование аннулируют, но подать запрос на резервирование средств можно повторно.

Как подать заявку и проверить решение комиссии

Подать заявку и отслеживать её рассмотрение можно через приложение «Дія»: нужно перейти в раздел «Услуги для ВПЛ» и выбрать заявку на жилищный ваучер. Консультации по программе в Запорожье предоставляют по телефону 050 025 00 15.

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