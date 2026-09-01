Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 2 по 8 сентября показывает стремительный перепад температур: днем воздух прогреется до +27°, а к концу недели столбики термометров опустятся до +20°, разница составит 7°.

Погода готовит крутой поворот в Харьковской области — об этом предупреждали синоптики еще перед началом сентября. Новый недельный прогноз с 2 по 8 сентября подтверждает эту тенденцию: область ожидает стремительное изменение температуры, максимум днем прогреется до +27°, а минимум днем опустится до +20°, то есть перепад за неделю составит 7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Харьковской области будут колебаться от +20° до +27°, а ночные — от +13° до +15°.

В среду, 2 сентября, воздух днем прогреется до +26°, ночью похолодает до +15°. Небо будет малооблачным, но синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, температура днем удержится на отметке +26°, ночью опустится до +15°. Облачность ожидается с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 4 сентября, столбики термометров днем покажут +25°, ночью — +14°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +27° днем, ночью — +15°. Облачность с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 6 сентября, температура днем заметно снизится — до +20°, ночью — до +14°. Небо будет малооблачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, днем ожидается +21°, ночью — +13°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, воздух днем прогреется до +24°, ночью — до +13°. Небо малооблачное, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с максимумом +27°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, когда днем будет лишь +20°. Перепад температур за неделю составит 7°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, 2 сентября, в воскресенье, 6 сентября, и во вторник, 8 сентября.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за стремительного изменения температуры в течение недели жителям области, особенно людям пожилого возраста, стоит одеваться соответственно погоде и иметь теплую одежду наготове, чтобы уберечься от переохлаждения вечером и утром.

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