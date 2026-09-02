Со 2 сентября в Кропивницком начали принимать документы на бесплатные персонализированные транспортные карты. Право на них имеют 26 категорий жителей громады и ВПЛ.

Отключение света в Кропивницком 2 и 3 сентября — не единственное, чем живёт город на этой неделе. Со 2 сентября льготникам начали оформлять бесплатные персонализированные транспортные карты для проезда в коммунальном транспорте.

О запуске приёма документов сообщили во время брифинга в Кропивницком городском совете, передаёт местное издание «Златополь». Проект реализует оператор автоматизированной системы учёта оплаты проезда ООО «ИЗИ СОФТ» (группа компаний EasyPay). Оформление карты занимает около 10 минут, а для удобства горожан будет действовать переходный период до 1 марта 2027 года — так что стоять в очередях и спешить не нужно.

Кто имеет право на карту

Бесплатную персонализированную карту могут получить жители Кропивницкой громады и зарегистрированные внутренне перемещённые лица, которые относятся к 26 льготным категориям. В частности:

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и сопровождающие их лица (I группа);

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины;

пенсионеры по возрасту и за выслугу лет, достигшие пенсионного возраста;

лица с инвалидностью всех групп, дети с инвалидностью и сопровождающие их;

чернобыльцы категорий 1, 2 и ликвидаторы;

дети из многодетных семей, сироты и лишённые родительской опеки;

ветераны военной службы и силовых структур;

почётные граждане Кропивницкого.

Какие документы нужны

Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт и идентификационный код (РНОКПП), свидетельство о рождении — для детей до 14 лет, выписку о регистрации места жительства или справку ВПЛ, документ, подтверждающий право на льготу, и номер мобильного телефона.

Где и как оформить карту

Документы принимают в ячейках департамента социальной политики, ЦНАПе «Прозрачный офис» (ул. Архитектора Паученко, 41/26), управлениях социальной защиты (ул. Академика Королёва, 11), управлении по делам ветеранов (ул. Архитектора Паученко, 53/39), в помещениях ЖЭО № 1, 2, 3, 4, 9, а также в Новенском старостинском округе (с. Новое, ул. Металлургов, 3).

Для маломобильных горожан карту можно оформить и получить дома. Для этого следует оставить заявку по телефонам: (0522) 30-87-90 (далее нажать 7) или (0522) 37-07-39.

Полученную карту можно привязать к приложению EasyPay — это позволит отслеживать историю поездок, контролировать баланс и пользоваться другими городскими электронными сервисами.

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