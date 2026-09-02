З 2 вересня у Кропивницькому почали приймати документи на безкоштовні персоніфіковані транспортні картки. Право на них мають 26 категорій мешканців громади та ВПО.

Відключення світла в Кропивницькому 2 та 3 вересня — не єдине, чим живе місто цього тижня. З 2 вересня пільговикам почали оформлювати безкоштовні персоніфіковані транспортні картки для проїзду в комунальному транспорті.

Про запуск прийому документів повідомили під час брифінгу в Кропивницькій міській раді, передає місцеве видання «Златопіль». Проєкт реалізує оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду ТОВ «ІЗІ СОФТ» (група компаній EasyPay). Оформлення картки займає близько 10 хвилин, а для зручності містян діятиме перехідний період до 1 березня 2027 року — тож стояти в чергах і поспішати не потрібно.

Хто має право на картку

Безкоштовну персоніфіковану картку можуть отримати мешканці Кропивницької громади та зареєстровані внутрішньо переміщені особи, які належать до 26 пільгових категорій. Зокрема:

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, які їх супроводжують (I група);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України;

пенсіонери за віком та за вислугою років, які досягли пенсійного віку;

особи з інвалідністю всіх груп, діти з інвалідністю та їхні супроводжуючі;

чорнобильці категорій 1, 2 та ліквідатори;

діти з багатодітних сімей, сироти й позбавлені батьківського піклування;

ветерани військової служби та силових структур;

почесні громадяни Кропивницького.

Які документи потрібні

Для подання заяви необхідно надати паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП), свідоцтво про народження — для дітей до 14 років, витяг про реєстрацію місця проживання або довідку ВПО, документ, що підтверджує право на пільгу, та номер мобільного телефону.

Де та як оформити картку

Документи приймають в осередках департаменту соціальної політики, ЦНАПі «Прозорий офіс» (вул. Архітектора Паученка, 41/26), управліннях соціального захисту (вул. Академіка Корольова, 11), управлінні у справах ветеранів (вул. Архітектора Паученка, 53/39), у приміщеннях ЖЕО № 1, 2, 3, 4, 9, а також у Новенському старостинському окрузі (с. Нове, вул. Металургів, 3).

Для маломобільних містян картку оформити та отримати можна вдома. Для цього слід залишити заявку за телефонами: (0522) 30-87-90 (далі натиснути 7) або (0522) 37-07-39.

Отриману картку можна прив’язати до застосунку EasyPay — це дозволить відстежувати історію поїздок, контролювати баланс і користуватися іншими міськими електронними сервісами.

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