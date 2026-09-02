Графики отключения света в Полтавской области на 3 и 4 сентября предусматривают плановые перерывы в электроснабжении ряда сел Новосанжарской громады.

Графики отключения света в Полтавской области на 3 и 4 сентября снова содержат плановые перерывы в электроснабжении: энергетики будут работать на сетях Новосанжарской поселковой громады.

Об этом сообщает сайт Новосанжарской громады. В четверг и пятницу ремонтные работы продлятся ориентировочно с 08:00 до 17:00.

Какие населенные пункты обесточат 3 сентября

В четверг, 3 сентября, плановые отключения запланированы в селах Забридки, Зачепиловка, Лелюховка, Малый Кобелячок, Олейники, Клюсовка и Дубина, а также в поселке Новые Санжары. Например, в пгт Новые Санжары без электроэнергии могут остаться части улиц Независимости, Садовой, Антона Головатого и переулка Садового, в Забридках — улицы Береговая, Веселая и Зеленая.

Причина перерывов — выполнение работ, предусмотренных Инвестиционной программой оператора системы распределения, а также капитальные ремонты и техническое обслуживание электросетей.

График на 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, отключения возможны в Богдановке, Варваровке, Великом Болоте, Кустоловом, Малых Солонцах, Руденковке, Забридках, Дубине, Пологах, Великом Кобелячке, Горобцах, Судивке и Великих Солонцах, а также в поселке Новые Санжары. В частности, в Руденковке без света могут быть улицы Центральная, Днепровская и Школьная, в Клюсовке — Центральная и Ольховая, в пгт Новые Санжары — часть улицы Маджарянской.

Что стоит знать жителям

Время отключений ориентировочное и может меняться в зависимости от хода работ. Полный перечень адресов по каждому населенному пункту опубликован на официальном сайте громады. Зарядите телефоны и павербанки накануне, а технику лучше отключать от розеток, чтобы избежать повреждений при включении напряжения.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 29 и 30 августа.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Полтавской области 28 и 29 августа.