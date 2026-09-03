В Пирятинской громаде на Полтавщине после проверок Госпродпотребслужбы в четырёх магазинах снизили торговую наценку на отдельные продукты. Ведомство назвало, какие товары подешевели.

Цены на продукты в Полтавской области проверила Госпродпотребслужба в Пирятинской громаде — в четырёх магазинах выявили нарушения при формировании цен, поэтому торговую наценку на отдельные товары снизили.

О результатах проверок сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области, пишет «Полтавская волна». В августе специалисты провели четыре проверки в Пирятинской громаде, и нарушения выявили у всех четырёх субъектов хозяйствования.

Что выявили проверки

После проверок торговую наценку на отдельные продукты снизили до 10%. Для покупателей это обернулось заметным удешевлением нескольких популярных товаров.

Какие продукты подешевели

батон — с 31 до 29,20 гривны;

литр масла OLVIA — с 87 до 82 гривен;

масло «Магнолия» — с 68 до 62 гривен;

килограмм муки «Файна» — с 29 до 26,95 гривны.

Нарушения касались именно формирования цен, то есть завышенной торговой наценки. После реагирования специалистов субъекты хозяйствования пересмотрели стоимость товаров в сторону снижения.

Для контекста: в июле цены на Полтавщине выросли на 0,4% по сравнению с июнем. Больше всего за месяц подорожало подсолнечное масло — на 5,1%, а больше всего подешевели овощи — на 5%.

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