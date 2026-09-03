Цены на продукты в Полтавской области проверила Госпродпотребслужба в Пирятинской громаде — в четырёх магазинах выявили нарушения при формировании цен, поэтому торговую наценку на отдельные товары снизили.
О результатах проверок сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области, пишет «Полтавская волна». В августе специалисты провели четыре проверки в Пирятинской громаде, и нарушения выявили у всех четырёх субъектов хозяйствования.
Что выявили проверки
После проверок торговую наценку на отдельные продукты снизили до 10%. Для покупателей это обернулось заметным удешевлением нескольких популярных товаров.
Какие продукты подешевели
- батон — с 31 до 29,20 гривны;
- литр масла OLVIA — с 87 до 82 гривен;
- масло «Магнолия» — с 68 до 62 гривен;
- килограмм муки «Файна» — с 29 до 26,95 гривны.
Нарушения касались именно формирования цен, то есть завышенной торговой наценки. После реагирования специалистов субъекты хозяйствования пересмотрели стоимость товаров в сторону снижения.
Для контекста: в июле цены на Полтавщине выросли на 0,4% по сравнению с июнем. Больше всего за месяц подорожало подсолнечное масло — на 5,1%, а больше всего подешевели овощи — на 5%.
Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Полтавской области: как изменились цены за месяц на популярные товары.
Также Politeka сообщала, денежная помощь в Полтавской области: кто и как может оформить выплату.
Как сообщала Politeka, в Полтавской области отменяют пригородные поезда: рейсы до Кременчуга и Берестина исчезнут из графика.