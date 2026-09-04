Работа в Харьковской области на этой неделе снова предлагает широкий выбор позиций. Как сообщает Харьковская областная военная администрация, по данным областной службы занятости, по состоянию на 3 сентября 2026 года в Харьковской области актуальны 2668 вакансий.

Топ-10 вакансий недели по размеру зарплаты

Самую высокую зарплату на этой неделе предлагают инженеру — 38 000 гривен. Второе место занимает юрист с 35 000 гривен, третье — врач-трансфузиолог, которому готовы платить 32 000 гривен.

Инженер — 38 000 грн

Юрист — 35 000 грн

Врач-трансфузиолог — 32 000 грн

Оператор швейного оборудования — 30 000 грн

Швея — 27 000 грн

Штукатур — 26 000 грн

Переплётчик — 25 000 грн

Терапевт речи и языка — 24 800 грн

Пекарь — 24 000 грн

Приёмщик товаров — 22 400 грн

Куда обращаться по вопросам трудоустройства

Полный перечень актуальных вакансий по Харькову и области можно посмотреть на официальном сайте областной службы занятости. По вопросам занятости работает горячая линия Харьковской областной службы занятости по номеру 0 800 219 729 — с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Контакты филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений также опубликованы на сайте областной службы занятости — там можно найти адреса и графики работы ближайшего отделения.

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