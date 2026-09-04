Графики отключения света в Кировоградской области 5 и 6 сентября опубликовала компания «Кировоградоблэнерго». Из-за технического обслуживания и текущего ремонта без света временно останутся жители Кропивницкого и Александровки.

Графики отключения света в Кировоградской области 5 и 6 сентября охватывают десятки адресов в Кропивницком и Александровке. О плановых отключениях сообщает Кировоградоблэнерго — перечень улиц и часы работ опубликованы на официальном сайте компании.

5 сентября в Кропивницком электроэнергию будут отключать с 08:00 до 17:00 из-за технического обслуживания. В перечень вошли улицы Садовая, Бобринецкий шлях, Николая Михновского, Светланы Барабаш, Дорогого Семена и Гурбенская, а также переулки Санаторный, Санаторный 1-й, Санаторный 2-й, Санаторный 3-й, Гурбенский, Луневский и Профилакторный.

В тот же день в Александровке с 05:00 до 09:00 из-за текущего ремонта света не будет на улицах Независимости Украины, Коцюбинского, Олега Цвика, Набережной и Шевченко, а также в переулках Кривой, Олега Цвика, Набережный и Школьный. С 09:30 до 18:00 ремонтные бригады будут работать на улицах Максима Рыльского, Владимира Винниченко, Левка Симиренко и Лесной.

6 сентября в Кропивницком отключения запланированы с 08:00 до 17:00 по тем же адресам, что и накануне. В Александровке с 05:00 до 12:00 техническое обслуживание затронет улицы Александра Назаренко, Ярослава Мудрого, О. Куценова, Молодежную, Счастливую, Защитников Херсона и Одесскую. С 09:30 до 18:00 текущий ремонт продолжится на улицах Максима Рыльского, Владимира Винниченко, Левка Симиренко и Лесной.

В «Кировоградоблэнерго» подчеркивают: указанные часы являются плановым периодом выполнения работ, поэтому время восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от хода ремонта. Проверить, входит ли ваш адрес в график, можно на официальном сайте компании.

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