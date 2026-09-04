31 переселенец в Сумах получил помощь от Красного Креста. Рассказываем, как зарегистрироваться, чтобы в дальнейшем получать продуктовые и гигиенические наборы.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области — тема, которая остаётся актуальной для сотен семей. 4 сентября Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины передала наборы поддержки 31 вынужденному переселенцу, которые сейчас находятся в Сумах.

Как сообщает сумское издание «Шанс», люди получили продуктовые наборы от фонда, а также гигиенические средства от городского отделения Красного Креста. Помощь выдавали в пункте, который работает в Сумах.

В Обществе Красного Креста подчёркивают: поддержку предоставляют тем переселенцам, которые зарегистрированы в организации. Поэтому тем, кто приехал в Сумы в течение 2025–2026 годов и ещё не становился на учёт, стоит обратиться за регистрацией.

Как зарегистрироваться на получение помощи

Чтобы стать на учёт и в дальнейшем получать наборы, переселенцам нужно обратиться в Сумскую областную организацию Общества Красного Креста Украины. С собой следует иметь документ, удостоверяющий личность, и справку о взятии на учёт внутренне перемещённого лица (при наличии).

После регистрации человека вносят в списки на следующие выдачи. График выдачи и перечень документов уточняют непосредственно в организации — именно там сообщают актуальное время и место получения наборов.

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