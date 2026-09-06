Как ускорить медленный смартфон без покупки нового устройства: скрытые настройки Android — более быстрые анимации и «замораживание» фоновых приложений — способны заметно оживить работу системы и уменьшить расход батареи.

Медленный смартфон и зависший телефон — проблемы, которые часто удаётся решить простыми настройками, а не заменой техники. Как ускорить медленный смартфон за считанные минуты, рассказываем дальше.

Более быстрые анимации: интерфейс реагирует мгновенно

Смартфон часто кажется медленным не из-за слабого процессора, а из-за долгих системных анимаций. Если сократить их длительность вдвое, интерфейс начинает реагировать заметно быстрее, хотя реальная производительность устройства не меняется.

Чтобы получить доступ к нужным параметрам, сначала активируют меню разработчика: «Настройки» → «О телефоне» → «Сведения о ПО», после чего семь раз нажимают на «Номер сборки». В настройках появится раздел «Параметры разработчика».

В подразделе «Рисование» нужно изменить три пункта: «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации». По умолчанию там стоит значение 1x — его меняют на 0,5x. Тогда анимации будут воспроизводиться примерно вдвое быстрее, но полностью не исчезнут.

«Замораживание» фоновых приложений

Ещё один способ, на который обратил внимание журналист MakeUseOf Панкил Шах, — скрытая функция «Suspend execution for cached apps». Когда пользователь закрывает или сворачивает программу, Android не всегда сразу завершает её процесс: часть приложений остаётся в оперативной памяти в кэшированном состоянии.

Этот параметр фактически «замораживает» выполнение кэшированных процессов, чтобы они не тратили процессор и другие ресурсы без необходимости. По наблюдению автора MakeUseOf, активация функции заметно сократила фоновое потребление энергии смартфона. Пункт можно найти в тех же параметрах разработчика — название и расположение отличаются в зависимости от производителя и версии Android.

Что стоит учесть

Пользоваться функцией следует осторожно: чрезмерное ограничение фоновых процессов может повлиять на синхронизацию почты, работу мессенджеров и своевременность уведомлений. В Google напоминают, что современный Android уже самостоятельно ограничивает кэшированные приложения, поэтому наибольший эффект скрытая настройка даёт на устройствах, где отдельные программы чрезмерно активны в фоне.

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