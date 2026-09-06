Медленный смартфон и зависший телефон — проблемы, которые часто удаётся решить простыми настройками, а не заменой техники. Как ускорить медленный смартфон за считанные минуты, рассказываем дальше.

Более быстрые анимации: интерфейс реагирует мгновенно

Смартфон часто кажется медленным не из-за слабого процессора, а из-за долгих системных анимаций. Если сократить их длительность вдвое, интерфейс начинает реагировать заметно быстрее, хотя реальная производительность устройства не меняется.

Чтобы получить доступ к нужным параметрам, сначала активируют меню разработчика: «Настройки» → «О телефоне» → «Сведения о ПО», после чего семь раз нажимают на «Номер сборки». В настройках появится раздел «Параметры разработчика».

В подразделе «Рисование» нужно изменить три пункта: «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации». По умолчанию там стоит значение 1x — его меняют на 0,5x. Тогда анимации будут воспроизводиться примерно вдвое быстрее, но полностью не исчезнут.

android смартфон мобилка телефон

«Замораживание» фоновых приложений

Ещё один способ, на который обратил внимание журналист MakeUseOf Панкил Шах, — скрытая функция «Suspend execution for cached apps». Когда пользователь закрывает или сворачивает программу, Android не всегда сразу завершает её процесс: часть приложений остаётся в оперативной памяти в кэшированном состоянии.

Этот параметр фактически «замораживает» выполнение кэшированных процессов, чтобы они не тратили процессор и другие ресурсы без необходимости. По наблюдению автора MakeUseOf, активация функции заметно сократила фоновое потребление энергии смартфона. Пункт можно найти в тех же параметрах разработчика — название и расположение отличаются в зависимости от производителя и версии Android.

Что стоит учесть

Пользоваться функцией следует осторожно: чрезмерное ограничение фоновых процессов может повлиять на синхронизацию почты, работу мессенджеров и своевременность уведомлений. В Google напоминают, что современный Android уже самостоятельно ограничивает кэшированные приложения, поэтому наибольший эффект скрытая настройка даёт на устройствах, где отдельные программы чрезмерно активны в фоне.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если смартфон перегревается.

Также Politeka рассказывала, как правильно заряжать новый смартфон.