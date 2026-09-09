Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 10 по 16 сентября показывает стремительные перепады температуры: от +26° в начале недели до +18° в воскресенье, а осадки прогнозируют четыре дня из семи.

Как и предыдущий прогноз погоды на неделю с 9 по 15 сентября, новые данные также фиксируют нестабильную погоду в регионе: синоптики предупреждают, что Харьковскую область ожидает стремительное изменение температуры — от +26° в начале недели до +18° в воскресенье, а также осадки в четыре дня из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 10 по 16 сентября температура днем в Харьковской области будет колебаться от +18° до +26°.

В четверг, 10 сентября, воздух прогреется до +26°, а ночью температура опустится до +12°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В пятницу, 11 сентября, столбики термометров днем покажут +23°, ночью — +15°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 12 сентября, температура днем удержится на отметке +21°, а ночью снизится до +11°. Небо облачное с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 13 сентября, днем ожидается самая низкая дневная температура недели — всего +18°, ночью — +13°. Облачно, возможны осадки.

В понедельник, 14 сентября, воздух снова прогреется до +24°, ночью похолодает до +13°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 15 сентября, днем столбики термометров покажут +26°, ночью — +16°. Облачность переменная, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 16 сентября, температура днем составит +24°, а ночью — +19°. Небо малооблачное, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Самым теплым днем недели станет четверг, 10 сентября, с дневной температурой +26°, а самым прохладным — воскресенье, 13 сентября, когда воздух прогреется лишь до +18°. Перепад температур за неделю составляет 8°. Осадки прогнозируют четыре дня — в пятницу, 11 сентября, воскресенье, 13 сентября, вторник, 15 сентября, и среду, 16 сентября.

Из-за частых осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. А учитывая перепад температур до 8° в течение недели, синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, что погода резко изменится в Харьковской области на неделю с 8 по 14 сентября.

Также Politeka сообщала, что харьковскую область накроют дожди по прогнозу на неделю с 4 по 10 сентября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о стремительном изменении температуры на неделю с 7 по 13 сентября в Харьковской области.