Памела Андерсон уже давно не молода, но свою молодость вспоминает, по всему видимому, часто
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.
Американская актриса показалась в относительно "скромном" наряде - женщина опубликовала архивній снимок, на котором она предстала в откровенном пляжном наряде.
Так на фото артистка вылитая серфингистка - с доской в руках, в обтягивающем гидро-костюме, с распущенными волосами и "сверкающей" из-под одежды грудью - Пэм когда-то выглядела потрясающе.
Эффектная блондинка, видимо, не может смириться с увядающей красотой и потому так часто постит кадры себя в лучшие годы.
Погода вышла из-под контроля, такой зимы никто не ждал: появился точный прогноз
Чехова с подружкой показали, как выглядит настоящий рай: самые горячие кадры
Ивлеева из "Орла и Решки" изуродовала себя резкой сменой имиджа: новые фото поражают
Дорофеева показала, как развлекается с Позитивом перед концертом: "Бедный, аж испугался"
Поклонники без ума от любой Пэм и пишут ей массу комплиментов.
Напомним также, ранее героиня, по большей части, когда-то популярных сериалов показала еще одно свое фото из разряда «для взрослых».
Актриса опубликовала архивный снимок на котором позирует полуголая – лежа в воде в белом, вероятно, платьице, белокурая звезда призывно смотрит прямо в объектив камеры. Из воды виднеются все пышные прелести артистки, в частности - ее пятая токчка.
В сети не устают обсуждать звезду 90-х - люди пишут, что не смотря на несколько банальный и приевшийся многим образ "смазливой и глуповатой блондинки", он (образ) никогда не выйдет из моды, как и сама Памела.
Напомним и том, что на другом своем опубликованном архивном и черно-белом снимке, актриса предстала перед публикой абсолютно голой. Хотя, нет, на ней была шляпка. Эффектная блондинка сидит, подогнув колени и руками прикрывает свою обнаженную пышную грудь.
Поклонники популярной в 90-х и 00-х актрисы всячески нахваливают ее откровенные снимки, некторые, правда, отметили, что пышногрудая Пэм "совсем без тормозов" - немолодой даме пора уже перестать так выставляться на публике, считают некоторые фаны.
Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе
Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый
Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст