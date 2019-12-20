Памела Андерсон уже давно не молода, но свою молодость вспоминает, по всему видимому, часто

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Американская актриса показалась в относительно "скромном" наряде - женщина опубликовала архивній снимок, на котором она предстала в откровенном пляжном наряде.

Так на фото артистка вылитая серфингистка - с доской в руках, в обтягивающем гидро-костюме, с распущенными волосами и "сверкающей" из-под одежды грудью - Пэм когда-то выглядела потрясающе.

Эффектная блондинка, видимо, не может смириться с увядающей красотой и потому так часто постит кадры себя в лучшие годы.

Поклонники без ума от любой Пэм и пишут ей массу комплиментов.

Напомним также, ранее героиня, по большей части, когда-то популярных сериалов показала еще одно свое фото из разряда «для взрослых».

Актриса опубликовала архивный снимок на котором позирует полуголая – лежа в воде в белом, вероятно, платьице, белокурая звезда призывно смотрит прямо в объектив камеры. Из воды виднеются все пышные прелести артистки, в частности - ее пятая токчка.

В сети не устают обсуждать звезду 90-х - люди пишут, что не смотря на несколько банальный и приевшийся многим образ "смазливой и глуповатой блондинки", он (образ) никогда не выйдет из моды, как и сама Памела.

Напомним и том, что на другом своем опубликованном архивном и черно-белом снимке, актриса предстала перед публикой абсолютно голой. Хотя, нет, на ней была шляпка. Эффектная блондинка сидит, подогнув колени и руками прикрывает свою обнаженную пышную грудь.

Поклонники популярной в 90-х и 00-х актрисы всячески нахваливают ее откровенные снимки, некторые, правда, отметили, что пышногрудая Пэм "совсем без тормозов" - немолодой даме пора уже перестать так выставляться на публике, считают некоторые фаны.

Ранее Politeka сообщала о том, что раздетая Памела Андерсон встала на мостик и показала себя во всей красе

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст