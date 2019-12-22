Украинская актриса, победительница шоу "Танці з зірками", Ксения Мишина показала, как проводит время с подругами

30-летняя звезда, ставшая популярной после выхода сериала "Крепостная", опубликовала новый пост в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Звезда предстала в наряде в тонкую полоску, черных лосинах и кроссовках. Артистка развлекалась в компании красоток, с которыми, по всей видимости, пела в караоке. Невозможно оторваться от фото.

"Нам всем в душе по 18 , остальное стаж и точка !) @natalka_denisenko люблю сильно и уже жду твоей следующей днюхи 🚀🎈♥️", - написала актриса.

Всего за несколько минут пост победительницы проекта "Танці з зірками" собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Ты БАГИНЯ АГНЯЯЯЯ", "Крутые😍", "Будущий состав виагры😂", "Ксюша вы шикарная 😍😙🔥", "Какие кроссы крутые♥️", "ксюша ты самая очаровательна нежная милая обаятельна как и наталка", "Класныые❤️", "Красавицы😍😍😍😍всегда мы чувствуем себя в душе на 18🔥🔥🔥🔥@misha.k.ua @natalka_denisenko", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения показалась в шикарном нежном платье. Одно плечо она оставила оголенным. Можно заметить, что Мишина без белья.

"Крутых выходных , милые", - написала знаменитость.

Напомним, Мишину сфотографировали со стороны в то время, как она находилась на лавочке и общалась с незнакомцем в капюшоне.

Ксения надела черные куртку, джинсы и сапоги. Длинные волосы девушка убрала в хвост. По всей видимости, между артисткой и мужчиной идет активная дискуссия.

В посте актриса рассуждает о партнерстве на работе.

"На камеру тяжело обмануть, и зрителя соответсвенно тоже. Поэтому партнерство на площадке, на сцене, в творчестве - это первое, чему учат в актерской профессии...", - написала Мишина.

В конце девушка добавила, что артисты крутят романы, потому что, "правильное партнерство - элемент любви!".

Ранее сообщалось, что Мишина позировала в черном брючном костюме и в лодочках на шпильке. Примечательно, что актриса надела пиджак «оверсайз», вероятно, на голое тело. Волосы артистка убрала назад, в пучок и под ровный пробор.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

А еще Politeka писала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина выставила напоказ роскошное декольте

Также Politeka сообщала, что Победительница «Танцев со звездами» Мишина выдала правду об отношениях с Остапчуком.