Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которая не так давно попала в кокаиновый скандал, теперь будет объяснять все суду

В суд передали документы по отношению к Бочкаревой, которая обвиняется по статье 228, части первой. На текущий момент дело передано по подсудности, передают российские СМИ, сообщает Politeka.

По словам источником СМИ, дело рассмотрят в Преображенском суде Москвы, что по месту прописки обвиняемой. Бочкарева за хранение наркотиков может получить штраф до 40 тысяч рублей, зарплаты или другого дохода до трех месяцев, пойти на исправительные работы на срок до двух лете, или лишиться свободы на три года.

Ранее мы сообщали, что бывшая личная помощница Натальи Бочкаревой рассказала, что актрису могли подставить.

Недавно разгорелся нешуточный скандал вокруг известной актрисы, звезды Сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой. Ее поймали сотрудники ДПС с запрещенными веществами, а именно кокаином. Сама Бочкарева отрицает факт нарушения закона и сейчас не выходит на связь ни с кем.

Эту ситуацию решила прокомментировать ее бывшая помощница Дарья Дьяченко, с которой они были достаточно близки. Стоит отметить, что сотрудничество между ними закончилось не на самой радужной ноте.

Сообщалось, что Наталья Бочкарева после «кокаина в трусах» пошла на крайности.

Актриса опубликовала на своей страничке пост с оправданиями и обвинением СМИ в клевете, но спустя некоторое время его удалила. Теперь подписчики Бочкаревой переключились на другую публикация звезды. Но, как некоторые заметили под постом, она подчищает и комментарии. Их мнения разделились: некоторые считают, что ничего в данном инциденте нет, другие — осуждали. Нашлись даже и те, которые шутили над звездой.

Напомним, новое видео позора звезды «Счастливы вместе» слили в сеть

А еще Politeka писала, что звезду «Счастливы вместе» Бочкареву парализовало после скандала

Также Politeka сообщала, что звезда «Счастливы вместе» таинственно исчезла



