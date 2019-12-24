Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась снимком без макияжа с отдыха на Бали
Регина на фото в одном купальнике. Волосы для удобства Тодоренко собрала в узел. Можно заметить, что знаменитость позирует на снимке без макияжа. Об этом пишет Politeka.
"Каждый город острова острова - это новая страна.", - написала Тодоренко.
Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:
"Красотка Регина", "Хорошо отдохнуть!", Хорошего Вам отпуска!) Вы классные", "Приятного отдыха ещё раз Регина", "Что то мне подсказывает, что ты кайфуешь , зависть что ли?", "Хочу туда - это рай", "Как-то ты резко постарела".
Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась в сети идеальными формами.
«На отдыхе. Пипец у тебя ласты. Приходят интересные идеи. Скоро с вами поделюсь. Это должно быть очень интересно тем, кто хочет все время быть активным, мобильным, скоростным и продуктивным», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Тодоренко позирует во время отдыха на Бали, выставив напоказ идеальные ноги. На это же обратили внимание и ее поклонники.
Сообщалось, что Тодоренко обнажила грудь и показала самое дорогое, что у нее есть.
Молодая мама Регина Тодоренко взорвала сеть откровенным кадром.
Кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном.
На новом опубликованном фото артистка показалась со своим маленьким ребенком. Не только этот факт, но и то, что телеведущая спустила с плеч платье и немного даже «посветила» грудью, привлек внимание публики. В кадре знаменитость предстала вся в белом на руках с сыном и, похоже, она его кормила в момент съемки. Волосы артистка распустила, взгляд у нее на снимке – проницательный, любящий, словом, как у каждой мамы:
Напомним, горячая Тодоренко засветила лишнее в майке без белья
Также Politeka сообщала, что Тодоренко и Топалов впервые засветили лицо сына
А еще Politeka писала, что Тодоренко в откровенном купальнике показала свое "сказочное Бали"