Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась снимком без макияжа с отдыха на Бали

Регина на фото в одном купальнике. Волосы для удобства Тодоренко собрала в узел. Можно заметить, что знаменитость позирует на снимке без макияжа. Об этом пишет Politeka.

"Каждый город острова острова - это новая страна.", - написала Тодоренко.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"Красотка Регина", "Хорошо отдохнуть!", Хорошего Вам отпуска!) Вы классные", "Приятного отдыха ещё раз Регина", "Что то мне подсказывает, что ты кайфуешь , зависть что ли?", "Хочу туда - это рай", "Как-то ты резко постарела".

Сообщалось, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась в сети идеальными формами.

«На отдыхе. Пипец у тебя ласты. Приходят интересные идеи. Скоро с вами поделюсь. Это должно быть очень интересно тем, кто хочет все время быть активным, мобильным, скоростным и продуктивным», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Тодоренко позирует во время отдыха на Бали, выставив напоказ идеальные ноги. На это же обратили внимание и ее поклонники.

Сообщалось, что Тодоренко обнажила грудь и показала самое дорогое, что у нее есть.

Молодая мама Регина Тодоренко взорвала сеть откровенным кадром.

Кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном.

На новом опубликованном фото артистка показалась со своим маленьким ребенком. Не только этот факт, но и то, что телеведущая спустила с плеч платье и немного даже «посветила» грудью, привлек внимание публики. В кадре знаменитость предстала вся в белом на руках с сыном и, похоже, она его кормила в момент съемки. Волосы артистка распустила, взгляд у нее на снимке – проницательный, любящий, словом, как у каждой мамы:

Напомним, горячая Тодоренко засветила лишнее в майке без белья

Также Politeka сообщала, что Тодоренко и Топалов впервые засветили лицо сына

А еще Politeka писала, что Тодоренко в откровенном купальнике показала свое "сказочное Бали"



