Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным фото из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и важном отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А в этот раз показала кадр с того же отдыха на Бали, только в новом наряде и со счастливой улыбкой на лице.

«Я всегда очень тщательно подхожу к выбору подарков на НГ, мне хочется, чтобы это были знаковые, символичные, практичные и универсальные вещи, чтоб радовали тело и душу 🙈По-моему, я наконец-то нашла самый необходимый подарок - массажный комплект. Полезный массаж у вас всегда под рукой!

Да и, кстати, совсем необязательно бежать, сломя голову в ТЦ, ведь его можно заказать онлайн на сайте PranamatECO.ru с доставкой на дом! Ну, а пока вы еще думаете над подарками, я побежала ловить новую волну на сёрфе, а потом снова буду восстанавливаться на пранамате. 😆», – написала под постом в Инстаграм Тодоренко.

Поклонники в свою очередь завалили пост комментариями.

Ранее, кроме физической демонстрации себя – пикантных частей тела в частности, артистка решила рассказать о личном.

«@vladtopalovofficial + #Майкл = лучшее, что случилось в моей жизни! 🐻 🐻🐻 Сейчас читаю главу о детских капризах, манипуляциях, истериках, и как с ними справляться. Ответ очень прост: «НЕ ДОВОДИТЬ ДО вышеперечисленного»,- пишет Регина в сети и добавляет, добавляет немало – она опубликовала лонгрид в своем микро-блоге, о «формуле счастливого родителя»:

«…Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула - собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает) Да, на все это нужны время, силы и ЛЮБОВЬ 💓»

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак