В сети появились новые грязные вбросы про актрису Анастасию Заворотнюк

Об этом заявили на Instagram странице поддержки Анастасии Заворотнюк, авторы поста не могли сдержать свой гнев, об этом сообщает Politeka.net.

Был опубликован скрин заголовка статьи одного из росийских интернет изданий.

" Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам." - говориться в тексте сопровождающем скрин.

Против горе писак ополчились и поклонники Насти. Свой гнев они выразили в комментариях: " Какой ужас... Как можно быть такой мразью? Храни Господь Анастасию", " Вот именно. Таким идиотам и надо по заслугам 😈😈😈Здоровья Настеньке и с Наступающим Новым годом всю вашу семью🎅🎄🎅🙏🙏", " Я давно в шоке от этой прессы Дни ру.Как открываю гугл ,просто пройтись по новостям ,именно Дни Ру такое пишут.И про Настю и про других.Уже давно задалась вопросом ,что это за издание и почему им позволяют такую гадость публиковать.Почему никто их не контролируют.Они такую ложь распостроняют.Жуть...Хоть бы кто их остановил".

К написанию подобных заголовков горе писак подтолкнуло архивное фото, еще здоровой тогда, Анастасии:

Также мы сообщали, что медики не разрешили актрисе покидать стены медучреждения из-за ее тяжелого состояния.

Врачи не разрешили звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк покидать пределы клиники, несмотря на просьбы близких забрать ее домой на новогодние праздники.

"Врачи остались непреклонны: Анастасия проведет все это время за стенами реабилитационной клиники. Однако кое-чего все же удалось добиться — близкие смогут посещать ее в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

Также Politeka писала, что рак у Заворотнюк: финансовая проблема обрушилась на мужа актрисы, "это мошенничество..."