Известная украинская певица Настя Каменских поделилась видео, где она исполнила свой новый хит Elefante

В этот раз Настя для сцены выбрала колготы со звериным раскрасом, латексное боди, а также розовый пиджак. Образ получился очень жарким на фоне танцовщиц. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Запали, так запилили. Спасибо Катя Осадчая, что пригласила презентовать свой хит Элефанте на "Вечере премьер"", - написала Каменских.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под видео:

"Бомба", "Сгораю от любопытства... Кто ж такая мулярка?", "Невероятно крутая песня. Будем под нее жечь в праздники.", "Обожаю. Стоит на звонке эта песня. Жаль, в нашей стране не все способны оценить уровень.", "Идеальная. Горжусь, что в Украине есть такие люди", "Это просто пушка".

Ранее мы сообщали, что Каменских показала, как на самом деле проведет Новый год.

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

В этот раз звезда показала идеальный предновогодний вечер, рассказав о том, как проводит обычно рождественские выходные.

Напомним, Каменских показала все свои прелести в прозрачном наряде, Потап не сдержался.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая также под псевдонимом NK, поделилась фото со сьемок "Х-Фактора".

На снимке настя в гипюре. Под нарядом прикрывает сочные места черное боди. Фото получилось более, чем жарким.

"Вы уже смотрите СТБ? Сегодня очень крутой эфир. Финал 10-го сезона "Х-Фактора", - написала знаменитость.

Напомним, Каменских похвасталась своей гордостью в прозрачной одежде

А еще Politeka писала, что Каменских поразила формами в кружевном наряде на шоу Х-фактор

Также Politeka сообщала, что Каменских в прозрачном наряде засветила лишнее



