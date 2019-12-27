Відома українська співачка Настя Каменських поділилася відео, де вона виконала свій новий хіт Elefante

цього разу Настя для сцени вибрала колготи зі звіриним розмальовкою, латексне боді, а також рожевий піджак. Образ вийшов дуже жарким на тлі танцівниць. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Запали, так запилили. Дякую Катя Осадча, що запросила презентувати свій хіт Элефанте на "Вечорі прем'єр", - написала Каменських.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Бомба", "Згораю від цікавості... Хто ж така мулярка?", "Неймовірно крута пісня. Будемо під неї палити в свята.", "Обожнюю. Стоїть на дзвінку ця пісня. Шкода, в нашій країні не всі здатні оцінити рівень.", "Ідеальна. Пишаюся, що в Україні є такі люди", "Це просто гармата".

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Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.

цього разу зірка показала ідеальний передноворічний вечір, розповівши про те, як проводить зазвичай різдвяні вихідні.

Нагадаємо, Каменських показала всі свої принади в прозорому вбранні, Потап не стримався.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася фото зі зйомок "Х-Фактора".

На знімку настя гипюре. Під вбранням прикриває соковиті місця чорне боді. Фото вийшло більш, ніж спекотним.

"Ви вже дивіться СТБ? Сьогодні дуже крутий ефір. Фінал 10-го сезону "Х-Фактора", - написала знаменитість.

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