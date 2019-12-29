Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников. На странице звезды в Инстаграм она показала невероятно милые кадры.

В этот раз Даша представила свое позитивное селфи, позируя с легким макияжем на лице и улыбкой. На следующих фото артистка представила своих любимых питомцев – песика Чичико и девочку Луну той же породы.

«Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды», – пишет Даша под новым постом в Инстаграм.

Поклонники не остались в стороне:

«Сестра моя и племяшки 😍😂», «😘😘😘невозможно выбрать🌷», «2 и 3 ещё ничего. Но вот первое никуда не годиться😄», «Очень красива 😍», «Всех заверните😂», «Чичико с невестой))) а Тема с аллергией 😂😂😂😂😂», «Даша, Вы такая красивая❤️ Счастья Вам в Новом году!❤️❤️❤️», «Прости Даш, ты несомненно красива и Чичико очень фотогеничный, но белоснежный зефир покорил меня❤️», «Это ж новая Виа Гра!😂🌝❤️😻».

Также Даша представила серию фото, на котором позировала в необычном наряде среди гор Исландии. При этом она отметила, что ее новые фото были ее давней мечтой, она давно хотела побывать там.

«В объективе нового, ооооочень талантливого и душевного режиссера. Ещё долго мне будет сниться... #такаяисландия», – пишет Даша под новым постом.

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