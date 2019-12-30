Відома українська співачка і учасниця дуету «Неангели» Вікторія Смеюха вразила вибором вбрання для виступу

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Хвиля корпоративів та святкових ярмарків вже накрила більшість людей і нас (за доброю традицією;) Вже завтра ми будемо говорити «в минулому році» і плутатися 2019 або 2020 зараз рік.:))) Це супер-привід згадати найважливіші події року, що минає, і подякувати себе за виконану роботу», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно виступ гурту на сцені. Як можна помітити, Віка Смеюха і Слава Камінська виступають у відвертих прозорих шатах, які ефектно підкреслюють їх форми.

«Шикарна», «розумник, Вікторія», «чітка дівчинка», «яка краса», «чудово виступила!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха не тільки порадувала шанувальників яскравим фото, але і повідомила, чого хоче в новому році

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила знімок, зроблений за лаштунками шоу «Х-фактор». Співачка позує в чудовому вбранні, що підкреслює її струнку фігуру і довгі ноги. Але родзинкою фото, крім схудлою фігури став грайливий взгляз красуні

підпису зірка повідомила шанувальникам, що хоче змін.

Фолловери прийшли в невимовний захват від спокусливого образу співачки. Про це вони поспішили повідомити в коментарях під фото, зазначивши, що Віка виглядає шикарно. А також побажали їй, щоб її бажання як можна швидше збулося.

Нагадаємо, гаряча зірка "Неангелів" вимазалося в піску заради інтимних кадрів в міні-бікіні

А ще Politeka писала, що зірка "Неангелів" вразила зовнішністю у звичайному житті

Також Politeka повідомляла, що зірка "Неангелів" прогулялася по Туреччині у спортивному костюмі