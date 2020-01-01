Солистка популярного музыкального коллектива ВИА Гра Эрика Герцег показалась в одном белье

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки. Так на новом опубликованном студийном кадре, исполнительница предстала перед публикой в сети в черном стильном белье и чулках в цвет.

Эрика смотрит в камеру, подняв руку. Волос звездная красавица уложила назад, яркий макияж к образу - прилагается.

Стоит ли говорить о том, что в таком "наряде" артистка засветила свою грудь, бедра и ягодицы. Поклонники вне себя от увиденного:

"Горячо как"

"Дамы, не завидуйте)))"

"Огонь"

"Вау"

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Как известно, экс-ВИА Гре Брежневой приписывают негласную конкуренцию с нынешней участницей коллектива – эффектной блондинкой Эрикой Герцег. По слухам, последняя является любовницей Константина Меладзе, у которого длительный союз с Верой Брежневой

Напомним также, солистка ВИА Гра Эрика Герцег рассказала о том, что ее связывает со звездным продюссером Меладзе.

По словам Герцег, с Меладзе ее всязывают исключительно деловые отношения:

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь», - сказала артистка, чуть не заплакав перед журналистами.

Но известно, что свои отношения с тем самым прекрасным принцом из девичьих грез солистка "ВИА Гры" не афиширует и еще ни разу со своим избранником не появлялась на публике:

«Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения,», - сказала певица

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.