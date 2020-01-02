31-летняя российская актриса Кристина Асмус, засветившаяся недавно в постельном скандале на съемках, решила оставить все невзгоды в прошлом году
Так, артистка поздравила поклонников с новым 2020-м годом, поделившись в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком в праздничном наряде, передает Politeka.net.
На девушке платье нежно-розового цвета, состоящее из двух частей. За "воздушность" ее сразу же окрестили "зефиркой" в комментариях под этим кадром.
Кристина смотреть через плечо, так как стоит спиной к объективу, и на ее лице играет задорная улыбка.
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"С Новым годом!!!!!!! 🎄🥂🎅🏻 Здоровья вам и вашим родным! И кайфового нам всем года!! ✊🏻 Берегите себя!!! 🙏🏻 А давайте сделаем приятно друг другу? ✨ Пишите ваши поздравления и пожелания вот прям для всех в комментариях под этим постом 🤪👇🏻", - подписала она снимок.
Комментирующие засыпали звезду комплиментами, пожеланиями и поздравлениями, исполняя ее просьбу в посте.
"Ну вы как всегда прекрасны 😻"
"Здоровья всем! А Вам Кристиночка больше интересных ролей!!!❤️"
"А давайте все в новом году быть максимально откровенными, не лицимерить . . Давайте радоваться каждому новому дню, дарить позитивные эмоции всем и проживать каждый день, как последний. .😏😏😏"
"Красивая зараза🤩"
"Кристина, выглядишь супер! 😍"
"Очень красивая нежная😍😘"
"Какая вы красивая 🔥 Платье потрясающее!!! 🔥"
Ранее мы сообщали, осенью 2019 скандал с Асмус прогремел на все пространство СНГ после выхода фильма "Текст". Артистка снялась в откровенной постельной сцене, после чего на нее, замужнюю барышню и мать, посыпались гневные комментарии в сети. Дошло даже до того, что люди писали, что у них с Гариком Харламовым (муж актрисы) следует забрать единственную дочь, мол, чему они ребенка научат. К слову, Харламов всячески поддержал супругу: творчество есть творчество.
На днях Асмус удивила образом в балетной пачке и необычным гримом. Кристина выложила в Инстаграм фото с работы:
«Немного сурового закулисья вам. Поздравляю всех-всех, кто имел отношение к созданию фильма «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона»! Смотрели вчера? Если есть секунда между подарками и салатами, делитесь впечатлениями!», - говорится в сообщении.
Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».
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